Eile Inglise jalgpalli karikasarjas viienda liiga klubi Sutton Unitediga kohtunud Londoni Arsenal ei jätnud endast võõrustajatele just kõige viisakamat muljet.

Internetis levivad fotod Arsenali riietusruumist Suttoni staadionil, mis meenutas pärast mängu pigem sealauta: põrandal maas pooltühjad pudelid, vetsupaberirull ja piim asetatud sooja radiaatori peale. Milline mõistusega inimene küll seda teeks?

Avaldatud piltide valguses mõjub irooniliselt Arsenali juba mängu eel kokku lepitud aktsioon annetada Sutton Unitedile infrastruktuuri arendamiseks 50 000 naelsterlingit.

"Minu arust on need riietusruumid fantastilised - mida lähemal inimesed üksteisele on, seda suurem side neil väljakule minnes tekib," kommenteeris Arsenali peatreener Arsene Wenger kitsaid tingimusi.