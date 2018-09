FOTO | James Milner viskas võika silmavigastuse saanud Roberto Firmino üle nalja

Madis Kalvet reporter RUS 1

Roberto Firmino sai kohtumises Tottenhamiga silmavigastuse. Foto: Craig Mercer, Sportimage/PA Images/Scanpix

FC Liverpooli ründaja Roberto Firmino sai võika silmavigastuse, kui Premier League'i matšis Tottenhami vastu läks vastatse kaitsja Jan Vertongheni näpp brasiillasele silma. Firmino on seejärel vahepeal kandnud silmi kaitsvaid prille ning see on tiimikaaslastele pakkunud palju nalja.