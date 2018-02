FOTO | Inglise tippjalgpallur peab võika vigastuse tõttu noorelt karjääri lõpetama

Hull City ridadesse kuulunud Ryan Mason on sunnitud 26-aastaselt jalgpalliga lõpparve tegema. Nimelt lõi inglane 2017. aasta alguses peetud liigamängus Londoni Chelsea'iga pead kokku Gary Cahilliga ning arstid avastasid tal koljumurru.

Mason, kes jõudis esindada ka Inglismaa jalgpallikoondist 2015. aastal, ütles, et otsus ei tulnud kergelt, kui mitmed neurokirurgid soovitasid tal putsad varna riputada.

Pärast saatuslikuks saanud mängu ja mitmeid opetatsioone tunnistas jalgpallur, et on õnnelik, et üldse elus on. Staadionilt lahkus ta kanderaamil ja vajas ka lisahapniku.

Mehe koduklubi ja mitmed teised tuntud jalgpallurid ning meeskonnad saatsid mängijale häid soove sotsiaalmeedia vahendusel.