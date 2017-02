Lõuna-Londonis Crystal Palace'i staadioni lähedale hotelli ette pargitud bussil võis laupäeva hommikul näha spreivärviga gräffitit kirjaga "Crystal Palace FC". Kuna bussi üle värvimiseks aega nappis, sõitis klubi sellega ka laupäeva pärastlõunal Middlesrbough mängule.

Briti meedia teatel põhjustasid fännid seega oma klubile 40 000-naelase kahju. Klubi pressiesindaja sõnul on juhtunust teavitatud politseid.

Palace fans vandalise what they think is the boro coach. But boro flew down and borrowed one of the palace coaches causing £40k of damage 😅😅 pic.twitter.com/SsXn6F6KoR

— Rich Cook (@Rickyc1234) February 26, 2017