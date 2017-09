FIFA võtab Inglismaa koondislase naljaka keskmise sõrme näitamise uurimise alla

Inglismaa jalgpallikoondise poolkaitsja Dele Alli jäi kaamerasilma ette MM-valikmängus Slovakkia vastu keskmise sõrme näitamisega. Mängija ise väidab, et näitas seda meeskonnakaaslasele, kuid FIFA arvab teistmoodi.

Alli vastu tehti kohtumises viga 2:1 võidumängus, mille peale inglasel näpp tõusis. Ka koondise peatreener Gareth Southgate kaitses mängijat ja ütles, et see ei olnud näidatud kohtunikule. Nimelt on Alli hea sõber meeskonnakaaslase Kyle Walkeriga, kellele see väidetavalt suunatud oli.

Tottenham Hotspursis pallivat mängijat kaitses ka tema klubi peatreener Mauricio Pochettino. "Võib-olla pannakse sellised pealkirjad lehtedesse, sest see juhtus Delega ja ta on inglane. Minu arvates pole tegemist suure probleemiga," ütles meeskonna juht.