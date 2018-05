FC Liverpooli linnarivaal palkas uue peatreeneri

Inglismaa jalgpalli kõrgliigaklubi FC Everton palkas oma uueks juhendajaks Marco Silva.

40-aastane portugallane võtab ameti üle hooaja järel vallandatud Sam Allardyce`ilt, kes sai klubi juhendada vaid pool aastat. Everton oli Silvat jahtinud juba eelmise aasta novembrist, kui vallandati Ronald Koeman.

"Ma tean, mida klubi fännid ootavad. Tahan, et poolehoidjad oleksid uhked, kui näevad oma mängijaid väljakul. Tean, et see on minu jaoks väga suur väljakutse, kuid olen selleks valmis" lausus Silva Evertoni pressiteate vahendusel.

Portugallane on varem Premier League`is juhendanud Watfordi ja Hull Cityt. Välismaal on endine paremkaitsja endale nime teinud Lissaboni Sportingu ja Olympiakose juhendajana.