FC Liverpool sihib maailmarekordilist tehingut

Liverpooli mängumehed kannavad praegugi New Balance’i võistlusvorme, kuid kontraht vajab uuendamist ja Premier League’i tippklubi soovib senisest hoopis magusamat lepingut, kirjutab Sportsmail.

USA sporditarvetefirma New Balance maksab Liverpoolile praegu ühe hooaja eest 50 miljonit eurot, kuid tippklubi tahab uue kontrahtiga enamat. Täpsemalt öeldes tahab Liverpool maailmarekordilist tehingut.

Praegune tippmark kuulub Manchester Unitedile, kellele Adidas maksab ühe hooaja eest koguni 84 miljonit eurot.

New Balance on Liverpoolile mänguvorme tootnud alates hooajast 2015/16. Kahel viimasel hooajal on fännisärkide müüginumbrid aina kasvanud.

Premier League’i klubidest on Liverpoolil praegu paremuselt kolmas leping. Kui esikohal on Manchester United, siis teine on Londoni Chelsea 67 miljoni euroga hooaja koha (Chelsea mängib Nike’i särkides).

Premier League’i suurimad lepingud hooaja kohta:



1. Manchester United (Adidas) 84 miljonit eurot

2. Londoni Chelsea (Nike) 67 miljonit eurot

3. FC Liverpool (New Balance) 50 miljonit eurot

4. Manchester City (Nike) 46 miljonit eurot

5. Londoni Arsena (Puma) 33,5 miljonit eurot

6. Tottenham (Nike) 33,5 miljonit eurot