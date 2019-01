FC Liverpool liigub maailmarekordilise kasumi suunas

Madis Kalvet

FC Liverpooli suurimad staarid Mohamed Salah ja Virgil van Dijk. Foto: Darren Staples, PA Wire/PA Images/Scanpix

Inglismaa meedia teatab, et FC Liverpooli jaoks on viimasel ajal kulgenud asjad majanduslikult hästi. Viimaste teadete kohaselt teenib Liverpool aastaga üle 100 miljoni euro kasumit. Tegemist on summaga enne maksude tasumist. Kui säärane kasum aga kokku saadakse, siis on tegemist maailmarekordilise saavutusega.