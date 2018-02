Fänni ründamise eest Marseille'ist vallandatud Patrice Evra naaseb Premier League'i

Manchester Unitedi pikaaegne vasakkaitsja ja endine kapten Patrice Evra on teel tagasi Inglismaale - nimelt on ta vabaagendina liitumas West Ham Unitediga.

Aastatel 2006-2014 Manchester Unitedi ridu esindanud endine Prantsusmaa koondislane on sellest ajast saati mänginud Juventuses ja Marseille's. Prantsuse klubist visati ta aga sügisel välja, sest ründas ühe Euroopa liiga mängu eel meeskonna fänni, kes teda väidetavalt verbaalselt solvas ja naeruvääristas.

Sellest ajast saati on mees olnud vabaagent, kuid Premier League'i püsimajäämise eest võitlev West Ham on 36-aastase vasakääre tagasi Inglismaale meelitamas ning The Timesi ajakirjaniku Paul Joyce'i sõnul on Evra peagi West Hami mängija.

West Hami peatreener David Moyes oli Unitedis hooajal 2013-14 Evra juhendaja.