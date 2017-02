Eile Inglise jalgpalli karikasarjas Londoni Arsenaliga kohtunud viienda liiga klubi Sutton United on viimastel päevadel sealses meedias kuulsust kogunud eelkõige oma 125 kg kaaluva varuväravavahi poolest.

Wayne Shaw, keda viimase nädala jooksul palju portreteeritud ja pilatud, pakkus kõneainet ka eilse matši ajal, kui ta keset kohtumist rahulikult pirukat mugis. Nagu hiljem selgus, tuli ta sellega vastu kihlveokontorile Sun Bets, kes pakkus tõenäosega 8/1, et Suttoni klubi kuulsaim mängija hakkab varumeeste pingil pirukat sööma.

"Mõned tiimikaaslased küsisid minult enne mängu: "Mis värk selle pirukasöömise 8/1-ga on?" Ütlesin neile: "Ma ei tea. Ma pole päev otsa midagi söönud, seega ma vist hiljem teen seda." Otsustain, et tögan sellega Sun Betsi pisut. Kõik vahetused olid tehtud ja me olime 0:2 taga," selgitas Shaw.

Taolisel vimkal võivad olla aga kurvad tagajärjed. The Guardian kirjutab, et Shaw seisab nüüd silmitsi jalgpalliliidu sanktsioonidega, sest rikkus kihlveoreeglit, mille kohaselt "ei tohi mängija panustada - ei otseselt ega kaudselt -, soovitada, sundida või keelata teisel inimesel panustada tulemusele, mängu käigule või mõnele teisele aspektile või sündmusele jalgpallimatšis või võistlussarjas."

Suttoni klubi juhatuse esimees Bruce Elliott lubas BBC intervjuus Shaw'le aru pähe panna: "Kui te meie pontsakat väravavahti juba teate, siis ei ole te ilmselt eriti üllatunud. Aga Wayne on muidu tasemel mees. Ma ei teadnud sellest teost midagi. Ta on jälle ajalehtedesse pääsenud ning ilmselgelt on kuulsus natuke pähe löönud, aga me toome ta peagi maa peale tagasi, ärge sellepärast muretsege."