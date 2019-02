Evertoni võitnud Manchester City tõusis tabeliliidriks

Avavärava lõi esimese poolaja teisel üleminutil karistuslöögist peaga Aymeric Laporte. Evertoni lootused viigistada purunesid lõplikult alles kogu kohtumise kaheksandal üleminutil, kui teise peaga värava lõi Gabriel Jesus.

Manchester Cityl ja Liverpoolil on mõlemal 62 punkti, kuid valitseval meistril on koos Evertoniga ainsana peetud 26 kohtumist. Ülejäänutel on kõigil seljataga 25 mängu. Everton asub 33 punktiga üheksandal tabelireal.

Hooaja esimese omavahelise mängu 15. detsembril võitis Manchester City Evertoni vastu kodus 3:1.