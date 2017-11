Evertoni peatreeneriks on tõusmas üllatusmees

Oktoobri lõpus Ronald Koemani vallandanud FC Evertoni jalgpalliklubi peab läbirääkimisi Inglismaa koondise endise juhendaja Sam Allardyce`iga, kes oli kevadel treenerikarjäärile joone alla tõmmanud.

Evertoni esimeseks sihtmärgiks oli Watfordi peatreener Marco Silva, kuid kuna tööandja ei lubanud portugallasel lahkuda, pöördus Liverpooli linna meeskond Allardyce`i poole, kirjutab The Irish Times.

Kui Allardyce`ist saabki Evertoni juhendaja, tuleb klubil inglase endisele tööandjale Crystal Palace`ile maksta 2 miljoni naelsterlingi suurune kompensatsioon. Just selline summa fikseeriti kevadel, kui Lõuna-Londoni klubi lubas Allardyce`il lepingu ennetähtaegselt lõpetada.

Hetkel juhendab Evertoni ajutise juhendajana David Unsworth, kelle käe all on klubi saanud aga neljast liigamängust vaid neli punkti. Hooaega suurte lootustega alustanud Everton on praegu alles 16. kohal, asudes väljalangemistsoonist vaid kahe punkti kaugusel.