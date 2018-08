Evertoni peatreener eemaldas neli pallurit esindusmeeskonna treeningutest

Kuulujuttude järgi on Evertoni klubi peatreener Marco Silva käskinud neljal palluril treenida noortemeeskondadega.

Väidetavalt on eemaldatud mängijad keskkaitsjad Ashley Williams ja Cuco Martina, ääre peal olev Kevin Mirallas ning ründav poolkaitsja Nikola Vlasic. Nendest kaks, Williams ja Mirallas, on juba lähedal uutele klubidele. Neid soovivad vastavalt Stoke ja Fiorentina, vahendab Soccernet.

41-aastane varasem Hull City peatreener on meeskonda jõudnud tuua kaks pallurit - Lucas Digne Barcelonast ning Richarlison Watfordist. Lisaks neile on klubi otsimas uut keskkaitsjat ning välja on toodud juba mitmeid nimesid - Newcastle Jamaal Lascelles, MM-il säranud Yerry Mina, argentiinlane Marcos Rojo ning Prantsusmaal raha teeniv Cristopher Jullien.