Evertoni madalseis kestab: eurosarjas saadi 0:3 tappa

Inglismaa meistriliigas väljalangemistsoonis asuva FC Evertoni lootused Euroopa liigas alagrupist edasi pääseda on kustunud, sest täna kaotati võõrsil Olympique Lyonile 0:3.

Lyoni väravad lõid viimase 20 mänguminuti jooksul Bertrand Traore, Houssem Aouar ja Memphis Depay. Alates 81. minutist pidid inglased seejuures Morgan Schneiderlini eemaldamise tõttu mängima vähemuses.

Suvel uute mängijate ostmiseks üle 100 miljoni naelsterlingi kulutanud Everton on nelja vooruga teeninud vaid ühe punkti. Lyonil ja Atalantal, kes viigistas täna võõrsil Limassoli Apolloniga 1:1, on võrdselt 8 punkti. Küprose klubi on kolme silmaga kolmandal kohal.

Tänane suur allajäämine tähendab ühtlasi, et ajutise peatreeneri rolli täitvat David Unsworthi uueks juhendajaks kindlasti ei kinnitata. Everton on klubi endise keskkaitsja käe all kaotanud kõik kolm mängu.