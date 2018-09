Evertoni ähvardab treeneri Watfordist üle meelitamise eest punktide kaotus

Halvimal juhul ootab klubi punktide kaotus tabelist või suuremat sorti trahv. Daily Maili teatel võib uurimine viia selleni, et Evertoni juhtfiguurid peavad jalgpalliliidu ametnikele üle andma oma telefonid, et neist tuvastada, kas asjasse segatud osapoolte vahel on kontakti olnud.

Reeglid ütlevad, et treeneri või mängijaga võib läbirääkimistesse asuda vaid klubi kirjalikul loal, kellega ta antud hetkel lepinguga seotud on.

Viimane selline üle meelitamise juhtum leidis aset 2005. aastal, kui Premier League'i reegleid rikkus Ashley Cole'i värvanud Londoni Chelsea. Klubile määrati tingimisi kolme punkti kaotamise karistus ja 300 000-naelane trahv. Cole sai samuti 75 000 nalea trahvi ning kaitsjaga isiklikult kohtunud peatreener Jose Mourinho pidi kukrut kergitama sama palju.

Watford vallandas Silva tänavu jaanuaris, tuues põhjuseks justnimelt Evertoni kurja plaani meest üle meelitada. Juunis määrati portugallane Sam Allardyce'i asemele Evertoni lootsiks.