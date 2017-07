Everton plaanib soetada ründesse Rooney ja Giroud

Inglise kõrgliiga klubi Everton on sel suvel juba soetanud mitu kallist mängijat ning nüüd plaanitakse meeskonna ründeliini soetada Wayne Rooney ja Olivier Giroud.

Rooney, kes enne Manchester Unitedi klubiga liitumist mängis Evertonis, on kõrvale jäetud oma praeguse meeskonna hooajaeelsest USA tuurist. The Suni allikate sõnul on läbirääkimised Inglismaa koonidse endise kapteni ja Evertoni vahel käimas, kuid lepingu allkirjastamiseni pole veel jõutud.

Ründaja jaoks kaalunud pakkumisi MLS'ist, kuid keegi tema vastu sealt huvi ei tundnud. Hiina klubid olid küll huvitatud, kuid Rooney ei tahtnud oma perega sinna kolida.

Londoni Arsenali ründaja Olivier Giroud on aga saanud endale külge 20 miljoni naela suuruse hinnalipiku. Kuna arvatavasti lahkub klubist Romelu Lukaku, siis otsib Everton Rooney kõrvale ründepartnerit ning prantslane oleks nende arvates sobiv valik.