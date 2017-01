Eesti suurima ennustusportaali OlyBet hinnangul kujuneb tänane Liverpooli ja Chelsea vaheline mäng väga emotsionaalseks, kuna oodata on suurt kollaste kaartide arvu. Klavan arvatavasti platsile ei pääse.

Inglismaal palliva Ragnar Klavani koduklubi FC Liverpooli on tänavu tabanud kerge mõõn — viimasest viiest mängust on saadud kaks viiki ja kolm kaotust, mille tulemusel kukkus klubi välja nii Inglise karikasarjast kui liigakarikast. Kaotus tuli vastu võtta ka viimases Premier League’i kohtumises Swansea’ga, mis lõppes tulemusega 3:2. Täna võõrustatakse kodus liiga liidrit London Chelsea’t.

OlyBet spordiennustuse turunduse projektijuhi Kristjan Alliksaare sõnul on oodata emotsionaalset kohtumist. “Arvatavasti jagatakse mängus palju kollaseid kaarte, mida kinnitab ka Olybeti ennustuse koefitsient 2,” lisas Alliksaar.

OlyBet ennustusportaali kohaselt võivad kohtumise võita mõlemad tiimid — Liverpoolile ennustatakse võitu koefitsiendiga 2,48 ja Chelsea’le koefitsiendiga 2,88. Kõige vähem tõenäolisemaks, koefitsiendiga 3,44, peetakse kohtumise tulemuseks viiki.

Alliksaare sõnul on hoog raugenud ka Klavanil, kelle otsese vea tõttu lõi Swansea viimasel kohtumisel oma võiduvärava. “Ragnar ei pääsenud platsile ka EFL karikamängus — tema asemel pani Klopp mängu vigastustest taastunud Joel Matipi. Kuna Matip on uuesti mänguvormis ja Klavan sai mängida ühes kahest karikamängust, on Ragnari platsile pääsemine täna suure küsimärgi all. Pigem arvan, et seekord vaatab ta mängu pingilt,” ennustas Alliksaar.

Suurimaks väravakütiks peetakse Hispaania päritolu Chelsea mängijat Diego Costat, mida kinnitab ka OlyBeti koefitsient 2,07.