Enesekindlus on laes! Dejan Lovren usub, et Liverpool suudab Premier League'i hooaja kaotuseta läbida

Nüüd tegi Liverpooli keskkaitsja Dejan Lovren julge ennustuse ning leidis, et Liverpool suudab terve hooaja kaotuseta läbida. Viimati seljatasid nad 3:1 Manchester Unitedi.

Inglismaa meistrivõistluste ajaloos on ainult kaks meeskonda suutnud läbi hooaja kaotust vältida. Hooajal 1888/89 sai sellega hakkama Preston (kokku 22 mängu) ning hooajal 2003/04 Londoni Arsenal (38 mängu), kirjutab Eurosport.

“Loodetavasti suudame hooaja lõpuni kaotust vältida. Just sellel põhjusel oleme Liverpooli tulnud,“ teatas Lovren. “Arsenal on sellega varem hakkama saanud. Seega miks meie ei peaks? Loomulikult saab see olema raske, kuid just see on meie eesmärk. Teame, et suudame seda.“