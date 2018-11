Endine Premier League'i mängija lõpetas terviseprobleemide tõttu karjääri: minu süda lõi 300 lööki minutis

Endisele West Bromwich Albioni, Norwich City ja Wigan Athleticu mängijale teatasid arstid, et tema südameprobleemid võivad ohustada Barnetti elu, kui ta jätkab treenimist ja mängimist.

"See oli minu jaoks šokk, aga oleks võinud minna ka hullemini," vahendas BBC Barnetti sõnu. "Arstid ütlesid mulle, et kui ma poleks sportlane olnud, oleksin ma kokku kukkunud ja minestanud. Arstid avastasid, et mu süda lõi oktoobrikuises liigakohtumises Bury meeskonna vastu 300 lööki minutis. See on uskumatu."

32-aastane Leon Barnett jõudis oma karjääri jooksul mängida ka Premier League'is, esindades hooaegadel 2011/2012 - 2012/2013 Norwichi meeskonda.