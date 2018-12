Endine Premier league'i kohtunik: Salah ei väärinud penaltit, vaid kahemängulist keeldu

Liverpooli viimatises 4:0 võidumängus Newcastle Unitedi üle teenis Salah teise poolaja alguses penalti, mille ise realiseeris. Halsey arvates oli tegu kerge kukkumisega, mida tuleks tagantjärele karistada kahemängulise keeluga. Ilmselge näitlemine, penalti anti ebaõiglaselt.

Mängu saatust see moment kuidagi ei otsustanud, Liverpooli üleolek oli niigi klaar. Tabelijuht on 19. vooruga kogunud 51 punkti ja püsib seniajani kaotuseta. Eriliselt võimas on Liverpooli kaitse, seni on vastased sahistanud võrku vaid seitsmel korral.

Salah on Liverpooli esiründajana löönud 12 väravat, millega jagab Harry Kane'iga liigas teist-kolmandat kohta. Ühe värava enam on suutnud lüüa Londoni Arsenali ründetäht Pierre-Emerick Aubameyang.