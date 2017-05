Endine Kameruni koondise ja Tottenhami kaitsja tahab saada pornonäitlejaks

Endine Tottenham Hotspuri kaitsja Benoit Assou-Ekotto on jalgpalliga lõpparvet tegemas, sest tahab siseneda pornotööstusesse.

33-aastase Kameruni koondislase ootamatu karjäärimuutuse avaldas Birmingham City peatreener Harry Redknapp, kes varem on Assou-Ekottoga koostööd teinud Tottenhamis ja Queens Park Rangersis.

Küsimusele, kas on mingigi võimalus, et 24 mängus Kameruni koondist esindanud kaitsja esiliigaklubiga liitub, vastas Redknapp: "Ainus probleem on, et ta tahab saada pornostaariks. Võibolla ma saan temast veel ühe aasta välja võtta, enne kui ta seda teha otsustab. Milline hea mängija ta on! Ta võiks vabalt järgmisel aastal meie juures mängida."

Viimase hooaja mängis Assou-Ekotto Prantsusmaa kõrgliigaklubis Metz, enne seda kuulus ta Saint-Etienne'i rivistusse. Tottenhamis pallis kamerunlane aastatel 2006-2015 ja QPR-is 2013-2014.