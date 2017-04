Endine Inglismaa koondislane kukkus Tottenhami treeningul kokku

"Meie U-23 meeskonna treener sai kohapeal meie meedikute poolt esmaabi, enne kui ta kiirabiga haiglasse toimetati. Kõik klubi inimesed avaldavad Ugole ja tema perele toetust. Hoiame teid sündmustega kursis, kui saame rohkem informatsiooni," seisis Tottenhami pressiteates.

Ehiogu pidas aastatel 1996-2002 Inglise koondise eest neli kohtumist. Aston Villas jäi mehe kontole 237 ja Middlesbrough's 126 mängu.

We can confirm that Ugo Ehiogu is currently in hospital after collapsing at our Training Centre earlier today. pic.twitter.com/uLZkb3hYHS— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 20, 2017