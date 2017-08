Endine Inglismaa jalgpallitäht kritiseeris Klavanit ja Liverpooli kaitset

Liverpooli liigahooaeg ei alanud sel nädalavahetusel nii nagu nad oleks lootnud - kevadel napilt Premier League püsima jäänud Watfordiga tehti 3:3 viik. Peale kohtumist kritiseeris meeskonna endine mängija Jamie Redknapp klubi kaitseliini.

Hetkel televisioonis kommentaatorina töötava Redknappi arvates puudub meeskonnal liider. "Keegi ei juhi Liverpooli kaitset. Kui mängitakse nurgalöögist lahti, siis keegi ei taha võtta vastutust ja palli puhtaks lüüa," ütles endine Inglismaa koondislane.

Kuid kriitikanooli ei läinud ainult platsil viibinud mängijate pihta vaid kõikide kaitsjate poole ning arvab, et klubi vajab täiendusi. "Jürgen Klopp teab, et meeskonnas on suur auk. Seda saaks lahendada kui osta Virgil van Dijk," andis Redknapp Liverpooli peatreenerile nõu.

Klopp on avaldanud soovib osta Southamptoni meeskonda kuuluvat van Dijki, kuid viimasel ajal pole kokkulepet veel saavutatud.