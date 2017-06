Elevandiluuranniku tippjalgpallur suri 30 aasta vanuselt

Inglismaa kõrgliigaklubi Newcastle Unitedi endine jalgpallur Cheick Tioté sai treeningul südamerabanduse ja suri.

Traagiline õnnetus juhtus Hiinas, kui 30-aastane Elevandiluuranniku koondislane treenis koos oma koduklubi Pekingi Enterprisesiga. Haiglasse jõudes kuulutati jalgpallur surnuks.

"Pean sügava kahetsusega teatama, et minu klient Cheick Tiote lahkus meie hulgast täna hommikul, kui kukkus kokku Pekingi Enterprisesi treeningul," kinnitas Tiote agent Emanuele Palladino. "Hetkel ei saa me midagi rohkem öelda ja palume, et Tiote perekonnale antaks sellel raskel perioodil leinamiseks rahu."

Tiote krooniti 2015. aastal koos rahvuskoondisega Aafrika meistriks. Võimas poolkaitsja esindas Newcastle`it Inglismaa kõrgliigas aastatel 2010-16. Tänavu talvel siirdus ta esiliigas mänginud Põhja-Inglismaa klubist Pekingi meeskonda.

Elevandiluuranniku koondist jõudis Tiote esindada 52 korda. Enne Inglismaa kõrgliigasse siirdumist mängis ta Belgias RSC Anderlechti ning Hollandis Roda JC ja Twente eest.