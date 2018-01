Ekspert: Barcelona sõlmib Coutinhoga lepingu järgmisel nädalal

Hispaania jalgpalli tippklubi FC Barcelona tahab Liverpooli mängumehe Philippe Coutinho palkamise ametlikult teatavaks teha järgmise nädala jooksul.

Hispaania meedia teatel pakub Barcelona, kes tegi juba suvel Coutinho ostmiseks mitu pakkumist, brasiillase eest 140 miljonit naelsterlingit.

Sky Sportsi Hispaania jalgpalli eksperdi Guillem Balague`i sõnul käivadki hetkel veel läbirääkimised vaid üleminekusumma osas.

"Ma arvan, et isiklik leping on sõlmitud. Praegu räägivad klubid omavahel läbi üleminekusumma osas. Liverpool loodab saada umbes 150 miljonit, kuid Barcelona on valmis maksma isegi enam," rääkis Balaque.

"Nii Coutinho kui Barcelona tahavad asjaga kiiresti lõpule jõuda. Kindlasti ei soovi nad tehingut suve peale lükata, sest see looks eelise vaid Liverpoolile," lisas ekspert.