Eksmängija: Lukaku hakkab laupäeval Liverpooli keskkaitsjaid türanniseerima

Liverpool jalgpalliklubi endine kaitsemängija Phil Babb kardab, et Manchester Unitedi ründaja Romelu Lukaku näitab nädalavahetusel Liverpooli kaitsjatele koha kätte.

Suvel Evertonist Unitedisse siirdunud Lukaku on tänavu löönud seitsme liigamänguga kokku juba seitse väravat. Endine Iirimaa koondislane Babb pakkus, et ka Liverpool ei suuda laupäeval Anfieldil Lukakut pidurdada.

"Tundub, et ta (Lukaku) on õigel ajal õiges kohas. Lugesin just, kuidas üks ajakirjanik pakkus, et ta on hetkel maailma parim ründaja," sõnas Babb ja lisas: "Kui ta läheb Liverpooli keskkaitsjatega vastamisi, ootab viimaseid tõsiselt karm väljakutse. Lukaku hakkab neid türanniseerima. Ta suudab iga mäng värava lüüa ja ma pakuks, et suurima väravaküti tiitel läheb kas talle või Harry Kane`ile.”

Manchester United jagab hetkel Premier League`is koos Manchester Cityga esikohta 19 punktiga, Liverpool (12p) on seitsme vooru järel seitsmes.