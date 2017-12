Ei olegi Van Dijk - Liverpool tegi pakkumise Hollandi keskkaitsja eest

Inglismaa väljaande Express andmetel on Ragnar Klavani koduklubi Liverpool FC teinud pakkumise Rooma Lazio keskkaitsja Stefan de Vrij' eest.

Suvel Southamptoni meest Virgil van Dijki himustanud Liverpool on nüüd oma sihi de Vrij' peale seadnud, kuid kõigi eelduste kohaselt saab tema hankimine olema keeruline, sest teda soovivad enda ridadesse ka mitmed teised tippklubid.

25-aastase de Vrij' leping Lazioga lõpeb selle hooajaga, mis tähendab, et Liverpool võib temaga juba jaanuaris kõnelusi alustada, et mees suvel ilma üleminekutasuta enda ridadesse saada - samas on tõenäolisem, et Lazio plaanib de Vrij enne mehe lepingu lõppemist rahaks teha.

Lisaks Liverpoolile on Expressi väitel de Vrij' vastu huvi tundnud ka Barcelona, Juventus ja Madridi Atletico.