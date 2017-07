Ei mingit Chelseat: Manchester United kinnitas, et on Lukaku osas Evertoniga kokkuleppele jõudnud

Manchester United andis oma ametlikes kanalites teada, et on Evertoniga jõudnud kokkuleppele ründaja Romelu Lukaku ülemineku osas.

United maksab 24-aastase belglase eest 84 miljonit eurot ning kui eile õhtul anti teada, et Chelsea on valmis oma endise palluri eest sama palju pakkuma, siis nüüd on selge, et sõelale on jäänud vaid Manchesteri klubi, kes on valmis suuremat summat pakkuma mehe agendile Mino Raiolale.

United kinnitas, et ülemineku ametlikuks saamiseks on tarvis veel mängijal meditsiiniline test läbida ning isiklikes tingimustes (loe: palgas) klubiga kokkuleppele jõuda.

Üleminekusumma väärtuselt saab Lukakust ajaloo viies jalgpallur - temast ettepoole jäävad vaid Paul Pogba, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo ja Gonzalo Higuain.

Inglise meedia andmetel tehakse üleminek ametlikuks juba täna ning samal ajal liigub Unitedist Evertoni Wayne Rooney.