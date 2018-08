Eden Hazard: käimasoleval hooajal ma Chelseast ei lahku

27-aastast Hazardi on kogu suve jooksul seostatud tihedalt Madridi Realiga.

"Kas ma lahkun klubist sel hooajal? Kindlasti mitte," rääkis Hazard Prantsusmaa raadiojaamale RMC. "Minust on levinud palju kuulujutte viimasel ajal, millest suur osa on täiesti jaburad. Ma olen praegu õnnelik. Minu lepingut on veel kaks aastat järel, eks näis, mis tulevikus saab."

"Londoni Chelsea saab mängijaid müüa, aga kedagi juurde enam soetada ei saa, oleks väga kummaline, kui nad nüüd tahaks minust veel lahti saada," lisas belglane. "Ka fännid on minuga rahul. Tunnen end siin hästi."

Chelsea on uut Premier League'i hooaega alustanud hästi. Esimeses voorus alistati 3:0 Huddersfield Town ja teises kohtumises võideti linnarivaali Arsenali 3:2.