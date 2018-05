Ebaõnnestunud Meistrite liiga finaali tulemus? Liverpool tahab meeskonda tuua maailma kõige kallima väravavahi

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp on suur Alissoni talendi austaja ning sakslase jaoks on just brasiillane ainus väravavaht, keda ta meeskonda tuua tahab. Briti meedia teatel on seis sarnane Virgil van Dijkiga ehk Klopp on valmis maksma küsitavat summat. Mäletatavasti kerkis van Dijk talvel maailma kõige kallimaks kaitsjaks.

Uueks hooajaks on Liverpooliga juba liitunud poolkaitsjad Fabinho ja Naby Keita. Ründavamatest mängijatest on Liverpooli sihikul Nabil Fekir.