Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp tahaks oma meeskonnas mängimas näha Moskva Spartaki hollandlasest ääreründajat Quincy Promesi, vahendab ajaleht Daily Mirror.

Promesist sai üks Liverpooli jaanuarikuise üleminekuakna põhieesmärke pärast seda, kui Saksa äärepoolkaitsja Julian Draxler nõustus liituma Pariisi Saint-Germainiga.

Spartaki tegevdirektor Sergei Rodionov avaldas eelmisel nädalal, et Promesi lepingus on fikseeritud väljaostusumma, mis Inglise meedia teatel on umbes 20 miljonit naela.

"Me üritame teda endale hoida, aga jah, tal on väljaostusumma. Kui suur, ma ei ütle," sõnas Rodionov.

24-aastane Promes liitus Spartakiga 2014. aastal. FC Twente klubi kasvandiku nimel on 14 koondisemängu.