DRAMAATILINE LÕPP | Salah imevärav viis Liverpooli võidu lävele, 95. minuti kaheldav penalti tõi Tottenhamile aga viigi

Liverpool asus kohtumist juhtima juba 3. minutil, kui Tottenhami kaitsjate eksimuse kasutas ära Mohamed Salah. Seejärel järgnes küll hoogne mäng, kuid järgmist tabamust tuli oodata 80. minutini.

80. minutil ei suutnud Liverpool oma karistusala juurest palli ära klaarida ning Victor Wanyama saatis mänguvahendi otse ristnurka.

85. minutil oli võimalus Tottenhamil juhtima asuda, kuid Harry Kane ei suutnud penaltit realiseerida. Otse keskele läinud löögi tõrjus Loris Karius.

Taas hakkas juhtuma üleminutitel. Esmalt purjetas Salah läbi Tottenhami kaitseliini ja saatis palli elegantselt Tottenhami väravasse. Mängitud oli selleks hetkeks 91. minutit.

See ei olnud aga veel kõik. Liverpooli karistusalas oli kerge kontakt maailma kõige kallima kaitsja Virgil van Dijki ja Erik Lamela vahel. Lamela kukkus kerge puute peale ning joonekohtunik leidis, et penalti oleks õiglane lahendus. Selles suutis ta veenda ka peakohtunikku ning Kane sai teistkordselt penaltit lööma asuda. Seekord inglane ei eksinud ning 95. minuti tabamus tegi lõppseisuks 2:2.

Turniiritabelis on Liverpool 51 silmaga nüüd kolmas ja Tottenham 49-ga viies. Nende vahele mahub ühe mängu vähem pidanud Londoni Chelsea 50-ga.

Tabeliliider on Manchester City 69 silmaga. Teine on Manchester United 56-ga.

Liverpool - Tottenham

Mäng läbi! Lõppskooriks jääb 2:2!

Kordus näitab, et penalti läks Tottenhamile väga kergelt. Van Dijki ja Lamela vahel on kerge puude ja Lamela kukub. Kui peakohtunik penaltit esmalt ei määranud, siis küljekohtunik leidis, et 11 m karistuslöök on vajalik.

Kane lööb viiendal lisaminutil penalti sisse! Seis 2:2!

Tottenham saabki penalti. Kane taas lööma!

Lamela kukub karistusalas. Kas taas Tottenhamile penalti?

Värav läheb kirja 90.+1. minuti tabamusena.

Salah triblab karistusalas mitmest mehest mööda ning saadab palli paarilt meetrilt väravasse! Liverpool juhib 2:1!

Liverpool saab 2:1 juhtima!!!

Kohtunik annab mängule neli lisaminutit.

Kane lööb otse keskele! Karius tõrjub! Seis püsib 1:1!

Penalti jääb siiski jõusse ning penalti teeninud Kane asub ise lööma!

Kohunikud arutavad olukorda. Kas Kane oli suluseisus või mitte?

Tottenham teenib 84. minutil penalti!

Wanyama sai seejuures väljakule alles minuti jagu varem, kui ta asendas Dembelet.

Liverpool ei suuda lahtist palli oma karistusala lähistelt ära toimetada ning Victor Wanyama kõmmutab paarikümne meetri pealt mänguvahendi lihtsalt ristnurka. 1:1 on tõsiasi.

Tottenham viigistab 80. minutil seisu!

Vahepeal oli suurepärane võimalus tekkimas ka Roberto Firminol, kuid Liverpooli ründaja hoidis palli liiga pikalt enda valduses ja lõpuks järgnes pallikaotus. Mängitud 76 minutit ning Liverpooli 1:0 eduseis püsib.

Liverpool teeb 65. minutil kaks vahetust korraga. Puhkama lähevad Mane ja Henderson. Mängu tulevad Oxlade-Chamberlain ja Wijnaldum.

Tottenham on teisel poolajal olnud domineerivamaks ja üritavamaks pooleks. Mängitud on 60 minutit ning Liverpooli 1:0 eduseis püsib.

Tottenham ründab 58. minutil väga teravalt, kuid õnneks on esmalt Karius tasemel ja seejärel Dele Alli ebatäpne.

Kohtumise teine poolaeg on alanud!

Kohtumise esimene poolaeg läbi. Liverpool juhib 1:0!

Maailma kõige kallim kaitsja Virgil van Dijk saab ka peage pealelööki proovida, kuid Hollandi koondislase sooritus jääb nõrgaks. Tottenhamil kohe vastu tekkimas terav võimalus, kuid suluseis nullib selle.

Hoogsalt kulgenud kohtumist on mängitud 25 minutit. Liverpool juhib endiselt 1:0.

James Milneril on 18. minutil hea võimalus, kuid kogenud inglase tekitatud olukorrale järgneb hoopis nurgalöök, mis midagi ülemäära ohtlikku ei too.

Salah on sel hooajal löönud nüüd Premier League'is 20 väravat.

Tottenhami kaitseliin on segaduses ning Mohamed Salah saab vastaste puurilukuga silmitsi ja lahendab olukorra kindlalt ära. Liverpool juhib 1:0!

Liverpool asub juba 3. minutil juhtima!

Mäng käib!

