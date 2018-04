DNA loomine - Guardiola pöörab tähelepanu vähimatelegi pisiasjadele. Nii tõusiski ManCity troonile

Inglismaa kõrgliigast, mis on jalgpalli suurliigadest kõige konkurentsitihedam, kadus sel hooajal põnevus üsna kiiresti. Manchester City oli katalaan Pep Guardiola teisel treenerihooajal nii võimas, et aastavahetuse paiku polnud kahtlust: nende tiitlivõit on veel vaja kõigest vormistada. Lõppenud nädalavahetusel sai see ametliku kinnituse.

Pärast triumfi on aina rohkem arutatud ManCity edu põhjuseid. Loomulikult seostatakse saavutatut suuresti just Guardiolaga, kes ei jäta ühtegi pisiasja juhuse hooleks. Torino Juventuse peatreener Massimiliano Allegri ütles selle kohta, et Guardiola ehitab Manchester City DNA-d.