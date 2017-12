Didier Drogba avaldas nõu, mille ta Klavani klubikaaslasele andis

Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli eest on sel hooajal tõeliselt säranud egiptlane Mohamed Salah, kes mõned hooajad tagasi Chelseas mängides Inglismaal sugugi läbi ei löönud.

Chelsea ridades sai Salah kahe hooajaga kirja vaid 19 mängu ja kaks väravat, Liverpoolis on ta juba vähem kui poole hooajaga kõigis sarjades 24 mänguga löönud 19 väravat.

Chelseas mängis Salah koos ka kuulsa Didier Drogbaga, kellelt egiptlane raskel hetkel abi palus. "Ta on praegu täiesti ettearvamatu - ta võib sinust mööda triblada, samas on ta saanud tunduvalt tugevamaks ja oskab ka väravaid lüüa," rääkis Drogba Metro Newsile.

"Kui koos Chelseas olime, sain talt ühel päeval sõnumi, kus ta ütles, et ei löö enam väravaid ja ta ei tea, miks see nii on. Ütlesin talle: see on aja ja enesekindluse küsimus. Kui sul on enesekindlust, võib kõike juhtuda ja seda on praegu ka tema mängust näha," lisas elevandiluuranniklane. "Temast on saamas boss ja liider, seda nii klubis kui koondises."