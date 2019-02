Detailide lihvimine viis Beebinäoga Palgamõrvari tähtedes ette kirjutatud kõrgustesse

Kaheksa võitu kaheksast esimesest mängust on Ole Gunnar Solskjæri viinud juba Manchester Unitedi legendide sekka. Ükski teine Manchesteri suurklubi peatreener ei ole enda karjääri Old Traffordil nii edukalt alustanud.

Solskjær on läbi elu olnud päästjaks. Mängijana sekkus ta ikka vahetusest ja tõi Unitedile vajalikke võidupunkte ja karikaid. Kes ei mäletaks 1999. aasta Meistrite liiga finaali Unitedi ja Müncheni Bayerni vahel ning Solskjæri võiduväravat kolmandal lisaminutil. Nii teenis ta fännidelt Beebinäoga Palgamõrvari hüüdnime. Nüüd peab ta José Mourinho käe all oma võiduka näo kaotanud Unitedi aga treenerina taas tööle panema. Seni on see läinud ülimalt edukalt.

Võrdlus Fergusoniga

Solskjæri võrreldakse peaaegu igal pool legendaarse Sir Alex Fergusoniga. Vaadates norralase tegemisi, siis on selge, et seda tehakse põhjusega. Tal on ründav stiil, mille eesmärk on välja tuua mängijate parimad omadused. Ta on taktikaliselt paindlik. Klubis on taas loodud n-ö perekonna tunne. Eriti hinnatakse norralase puhul võimet noori talente märgata ja neid seejärel ka usaldada. Samuti on Solskjær mentori eeskujul julgelt delegeerinud mitmeid ülesandeid abitreeneritele.