Dejan Lovreni ähvardab Horvaatias mitmeaastane vanglakaristus

Dejan Lovren Foto: PAUL CHILDS, Action Images via Reuters

Ragnar Klavani tiimikaaslasi Liverpooli kaitseliinist on täna tabamas kriminaalsed uudised: kui värskelt selgus, et äärekaitsja Jon Flanagan on saanud süüdistuse kallaletungis, siis nüüd teatab Horvaatia meedia, et Dejan Lovreni süüdistatakse kohtus valetunnistuste andmises.