Liverpooli jalgpalliklubi keskkaitsja Dejan Lovren on pettunud, et meeskond ei suutnud pärast tugeva Manchester City alistamist võita tabeli lõppu kuuluvat Sunderlandi.

"Me andsime endast kõik ja mängisime Manchester City vastu kaitses nii hästi. Sunderlandi vastu näitasime end hoopis teisest küljest," sõnas Lovren pärast eilset 2:2 viiki, kirjutab Telegraph.

"Ma ei ütle, et me kaitsesime halvasti, kuid me ei saa olla õnnelikud, sest meile löödi kaks väravat. Pärast Manchester City alistamist tundus viik Sunderlandiga kaotusena," tunnistas horvaat.

Liverpooli kahe viimase liigamängu vahe oli vähem kui 48 tundi. "Ma ei tea, miks see mängugraafik selline oli. Kuid ma ei tahaks sellest pikalt rääkida, sest ma ei soovi vabandusi otsida. Ka Sunderland oli samas seisus," lisas Lovren.

Liverpool jätkab Inglismaa meistriliigas teisel kohal, jäädes mängu vähem pidanud Chelseast maha viie punktiga. Chelseal seisab homme õhtul ees kohtumine võõrsil Tottenhamiga.