David Beckham tahab esimese jalgpallurina kosmosesse lennata

"See (kosmoselend) on asi, millest David on rääkinud pikka aega. Nüüd kui kosmoselendude toimumine on muutunud reaalsemaks eesmärgiks, võib see ka reaalselt aset leida," sõnas Beckhamile lähedalseisev allikas ajalehele The Sun.

Väidetavalt on ka Beckhami lapsed - Brooklyn (19), Romeo (16), Cruz (13) ja Harper (7) - isa plaaniga nõus ning peavad taolist ettevõtmist väga "lahedaks".

Kosmoselende kavandav firma Virgin Galactic ja nende boss Richard Branson on valmis Beckhamile ka sponsorlepingut pakkuma ning see muudaks 43-aastase inglase kõrgelennulise ettevõtmise toimumise veelgi reaalsemaks.

Virgini kosmoselennu on endale broneerinud juba 600 inimest, teiste seas näitleja Leonardo DiCaprio ja laulja Justin Bieber.