Daily Mail: Mourinho on vallandamisest ühe kaotuse kaugusel

Daily Mail kirjutab, et klubi mängijate ja taustajõudude seas valitseb teadmine: peaks pühapäevane kohtumine Burnleyga taas aia taha minema, on Mourinho lips läbi.

"Räägitakse, et Jose on siit varsti läinud," ütles teisipäeva õhtul üks ajalehe allikas. "Mõned arvavad, et ta saab sule sappa, kui nad Burnleyle kaotavad. Teised ei näe, et ta siin järgmist kuud enam vastu võtab."

Olukord meenutab vägisi 2016. aastat, mil Louis van Gaali jalgealune oli nii tuline, et meedia ja klubi inimesed avalikult tema asendamisest rääkisid. Hollandlase töökoha võttis üle Mourinho, keda nüüd ennast ilmselt sama saatus tabab.

"Oleme seda mustrit varem näinud. Praegu tundub olevat sama seis. Klubi räägib, et nad toetavad Josed, aga me nägime kõik, mis Louisega juhtus. Mängijad räägivad juba [Zinedine] Zidane'i klubisse toomisest," lisas allikas.

Viimases mängus Tottenhamile 0:3 alla jäänud Manchester United on kaotanud Premier League'i hooaja esimesest kolmest kohtumisest kaks. Viimati alustati liigat nii kesiselt 1992. aastal.