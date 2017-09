Crystal Palace tegi Inglismaa jalgpalliliigas negatiivset ajalugu

Lõuna-Londoni jalgpalliklubist Crystal Palace`ist sai läbi aegade esimene meeskond Inglismaal, kes on alustanud uut liigahooaega kuue kaotusega, löömata seejuures ühtegi väravat.

Crystal Palace jõudis rekordilise tähiseni mängus Manchester Cityga, mis kaotati lausa 0:5. Kuue mänguga kokku on Londoni klubile löödud juba 22 väravat.

Alates septembri keskpaigast Frank de Boeri vallandamise järel Crystal Palace`it juhendav Roy Hodgson palus kohtumise järel fännidelt kannatust. "Ametit vastu võttes teadsin, et tööd on palju. Kui ma Fulhamis tööle asusin, oli aega hooaja päästmiseks vaid 18 mängu. Hetkel on veel ees pikk hooaeg ja 32 mängu," vihjas inglane, et suudab klubi sarnaselt Fulhamile väljalangemisest päästa.

Lähinädalatel võib Crystal Palace uut negatiivset rekordit aga veelgi pikendada, sest ees seisavad rasked kohtumised Manchester Unitedi ja Chelsea`ga. Olukorra muudab veelgi keerulisemaks asjaolu, et nende ründaja Christian Benteke vigastas eile põlve ja peab vahele jätma vähemalt ühe mängu.