Crystal Palace šokeeris Premier League'is Chelseat

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga liider Londoni Chelsea kaotas täna koduväljakul tabeli 16. meeskonnale Crystal Palace'ile 1:2. Mängu kõik kolm väravat löödi ära 11 minutiga.

Chelsea läks Cesc Fabregas väravast juhtima juba 5. minutil ning lasi Wilfried Zahal viigistada neli minutit hiljem. 11. minutil lõi Palace'i juhtvärava Christian Benteke.

"Ma olen pahviks löödud. Nad on ju tabeli tipus. Keegi poleks meist seda uskunud. Olen täna üks õnnelik mees," rääkis Zaha.

Chelsea libastumine mõjus kindlasti kannustavalt Tottenham Hotspurile, kes alistas võõrsil Burnley 2:0 ja jääb liidrist maha 7 punktiga. Täna 3:1 Evertoni võitnud Liverpool kaotab Chelseale 10 punktiga. Hooaja lõpuni on veel jäänud 9 vooru.

"Kui sa vähendad vahet seitsmele punktile, on see hoopis teine kui 10 punkti. Peame olema Chelsea ebaõnnestumisteks valmis ja need ära kasutama kuni hooaja lõpuni," ütles Tottenhami peatreener Mauricio Pochettino.

Teised tulemused:

Hull City - West Ham 2:1

Leicester - Stoke City 2:0

Manchester United - West Bromwich 0:0

Watford - Sunderland 1:0