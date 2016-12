Allardyce`i ametiaeg Inglise peatreenerina kestis vaid ühe mängu ning siis oli ta sunnitud suure skandaali tõttu tagasi astuma. Neli kuud tagasi paljastas ajaleht Telegraph, et Allardyce oli valmis 400 000 naela eest andma petistele nõu, kuidas Inglismaa jalgpallis kehtivatest mängijate ülemineku reeglitest kõrvale hiilida.

Crystal Palace sõlmis täna Allardyce'iga kahe ja poole aasta pikkuse lepingu. Klubi esimees Steve Parish teatas pressiteate vahendusel: "Oleme väga rahul, et suutsime uue peatreeneri ametisse nimetada nii kiiresti ning et Sam`i kaliibri ja kogemustega mees oli meie jaoks saadaval."

Crystal Palace on Premier League`is alles 17. kohal. Väljalangemistsoonist lahutab Lõuna-Londoni klubi vaid üks punkt.

#CPFC are pleased to announce Sam Allardyce as the new First Team Manager on a two-and-a-half year contract - https://t.co/fKHsWCuAey 🔴🔵 pic.twitter.com/nkA3V7z3qX