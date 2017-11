Coutinho üritatakse mänguvormi saada Inglismaa - Brasiilia sõprusmänguks

Viimased kolm liigamängu vahele jätnud Liverpooli staarpoolkaitsja Philippe Coutinho võib Brasiilia arsti sõnul platsile naasta 14. novembril toimuval maavõistlusmängul Wembley staadionil, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Brasiilia koondised.

Coutinhot on vaevanud kubemelihesevigastus, kuid Brasiilia koondise arsti Rodrigo Lasmari arvates saadakse mees järgmiseks teisipäevaks mänguvormi.

"Coutinhol oli vasaku reie lähendajalihase vigastus. Ta on juba taastumise viimases faasis. Me teadsime, et ta ei pruugi siin täielikult terveks saada, aga tahtsime, et ta teeks viimase taastumisperioodi meie juures," rääkis Lasmari ajalehele Globo Esporte.

"Jaapani vastu (sel reedel Prantsusmaal Lille'is - toim) mängimine on ebatõenäoline, kuid me töötame selle nimel, et ta Inglismaa vastu valmis oleks. Kui ta Jaapani vastu mängib, siis vahetusest ja vaid mõned minutid. Aga see võimalus on väike. Keskendume sellele, et ta teiseks mänguks tagasi saada."

Brasiilia ajaleht kirjutab, et Coutinho on alustanud jõusaalitreeninguid koos koondisekaaslaste Marcelo, Alex Sandro, Miranda, Thiago Silva, Casemiro, Fernandinho, Giuliano, Renato Augusto, Douglas Costa ja Roberto Firminoga.

Välitreeninguid Liverpooli staar veel täismahus kaasa ei tee, vaid harjutab eraldi koos füsioterapeudi Ricardo Sasakiga.

Coutinho on Liverpoolis sel hooajal kaasa teinud üheksa kohtumist, löönud neli väravat ja andnud kolm väravasöötu. Suvel oli aktuaalne tema liitumissoov FC Barcelonaga, kuid takistuseks osutus kehtiv leping ja Inglise klubi juhtide vastuseis. Võib eeldada, et jaanuaris võetakse teema uuesti üles, kuigi palluril on jätkuvalt küljes silt "Mitte müügiks!"

Liverpooli järgmine mäng on 18. novembril kodus Southamptoni vastu.