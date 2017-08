Coutinho palus Liverpoolil end müügilehele panna

Ragnar Klavani brasiillasest klubikaaslane Philippe Coutinho palus Liverpooli jalgpalliklubilt end müügilehele panna, kuigi täna teatasid klubi omanikud, et nad ei müü oma staarründajat mingil juhul.

Liverpooli omav Fenway Sports Group avaldas täna klubi kodulehel pressiteate, milles öeldakse, et otsus on kindel ja Coutinho ei lahku sel suvel meeskonnast kuhugi. Samal ajal on neil aga laual Coutinho ametlik sooviavaldus müügilehele panemiseks, teatab Liverpoolis elav ajakirjanik James Pearce Twitteris.

Coutinho teenetest on huvitatud FC Barcelona, kes alles nädal tagasi oma ründaja Neymari 222 miljoni euro eest Pariisi Saint-Germainile müüs.

Liverpool alustab hooaega homme võõrsil Watfordi vastu. Coutinho jääb kohtumisest eemale seljavigastuse tõttu.