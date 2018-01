Coutinho on kindel, et plaks Klavaniga oli tema hüvastijätt

Liverpoolist Barcelonasse ihkav Philippe Coutinho on kindel, et on tänaseks mänginud oma viimase mängu Liverpooli eest.

25-aastane brasiillane on üleminekut soovinud alates sellest suvest saati ning Liverpooli otsuse järel suvel meest mitte minema lasta on Coutinho kohusetundlikult sel hooajal meeskonda aidanud.

Jaanuarikuise üleminekuakna avanedes on Barcelona Liverpoolile uue, enam kui 150 miljoni euro suuruse pakkumise teinud ning Coutinho on taas Liverpoolile survet avaldamas, et nad selle vastu võtaksid. Kui suvise üleminekuakna ajal vaevas Coutinhot väidetavalt seljahäda, mis tal klubi eest mängida ei lasknud, siis nüüd on talle, üllatus-üllatus, häda tegemas reielihas, mistõttu ei teinud ta kaasa uue aasta esimese päeva mängus Burnleyga ning on küsimärgi all ka järgmistes kohtumistes.

The Times kirjutab, et brasiillane on nüüd kindel, et on Liverpooli eest oma viimase kohtumise pidanud - see oli 30. detsembri mäng Leicesteriga, kus ta lõpuminutitel Ragnar Klavani vastu välja vahetati.

Kui Coutinho jaanuaris tõesti klubi vahetaks ning Barcelonaga liituks, tohiks ta mängida vaid Hispaania sarjades, sest Meistrite liiga põhiturniiril on ta tänavu juba Liverpooli eest mänginud ning seetõttu play-off'is ta mõne muu klubi eest kaasa teha ei tohi.