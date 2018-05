Coutinho meelitab Liverpooli mängumeest Barcelonasse

Emre Can

Hispaania meedia andmetel meelitab endine Liverpooli jalgpallur Philippe Coutinho oma endist klubikaaslast Emre Cani Barcelonaga liituma.

Kui Coutinho kolis Barcelonasse tänavuse aasta alguses, siis Can võib Kataloonia suurklubiga liituda suvel, kui lõpeb tema leping Liverpooliga.

Väljaande Don Baloni andmetel on Coutinho asunud vahemeheks ning üritab nii Barcelonale kui Canile selgeks teha, et Saksamaa koondislane peaks vabaagendina liituma just Hispaania meistermeeskonnaga.

Kuna Barcelona kauaaegne poolkaitsja Javier Mascherano kolis jaanuari keskel Hiina klubisse Hebei China Fortune, vaatabki Kataloonia gigant hetkel turul ringi, et Sergio Busquetsi kõrvale teist tipptasemel lõhkuvat poolkaitsjat hankida.

Varem on 24-aastast Cani seostatud üleminekuga Torino Juventusse.