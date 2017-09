Coutinho avas esmakordselt Barcelona saaga tagamaid

Brasiilia jalgpallitäht Philippe Coutinho tunnistas, et soovis suvel väga FC Barcelonaga liituda, kuid pühendub nüüd 100%-liselt Liverpoolile.

Kataloonia tippklubi tegi suvel mitu pakkumist, mis ületasid 100 miljoni naelsterlingi piiri, ning Coutinho esitas lõpuks Liverpoolile ka ametliku lahkumissoovi. Kuna inglased polnud aga nõus oma tähtmängijast loobuma, jäi poolkaitsja Liverpooli.

Pärast Liverpooli eilset 1:1 viigimängu Burnely`ga rääkis brasiillane suvise saaga kohta suu puhtaks.

"Juhtus see, et sain tööpakkumise, millest olin nii mina kui minu perekond tõesti huvitatud," sõnas Coutinho väljaandele ESPN Brasil. "Need olid minu jaoks rasked kuud. Praeguseks on aga kõik lõppenud ja ma pean nüüd keskenduma sellele, et minul ja koduklubil tuleks hea aasta. Tahan Liverpooli ja Brasiilia koondist väga aidata."

"Olen Liverpooli alati austanud, samuti meeskonna fänne, kaasmängijaid ja klubi direktoreid. Suur au oli saada ühelt suurklubilt pakkumine - kuid siin on kõik sama. Liverpool on suurklubi," lisas 25-aastane brasiillane.