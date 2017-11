Conte peab Chelsea mängugraafikut ajuvabaks: pidime Liverpooliga mänguks valmistuma lennukis

Chelsea jalgpalliklubi peatreener Antonio Conte avaldas nördimust, et neil jääb tähtsaks Liverpooliga mänguks valmistumiseks vaid üks päev.

Chelsea võitis eile Bakuus Qarabagi 4:0 ja tagas Meistrite liigas edasipääsu. Täna hommikul jõudis Inglismaa valitsev meister tagasi Londonisse ning juba laupäeval ootab neid võõrsilmäng Liverpooliga.

"Pidime lennu ajal töötama, et Liverpooliga mänguks valmistuda. Vaid üks päev puhkamiseks ja üks päev valmistumiseks. See pole sugugi kerge ja lihtne. Lisaks ma ei pea seda õigeks. Ma ei tahaks vabandusi otsida, kuid selline on reaalsus," kurjustas Conte, vahendab Liverpool Echo.

Liverpool, kes mängis Meistrite liigas teisipäeval Sevillaga 3:3 viiki, treenis eile Hispaanias ja saabus koju täna.

Kui Chelsea on enne nädalavahetuse mängu 25 punktiga kolmandal kohal, siis Liverpool (22p) jagab 5.-7. kohta. Premier League`i kaks esimest on Manchester City (34) ja Manchester United (26).