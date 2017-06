City käis Benfica mehe eest välja suurima summa, mis Inglismaal kunagi väravavahi eest makstud

Manchester City jalgpalliklubi alustas suvist üleminekute perioodi pauguga, ostes Portugali meistrilt nende 23-aastase puuriluku Ederson Moraesi. Mehe eest makstud 40 miljonit eurot on suurim summa, mis Inglismaal kunagi väravavahi eest on välja käidud.

Arvestades, et Ederson pole oma kodumaa Brasiilia eest kordagi platsile saanud, tundub summa müstiline, kuid Inglise meedia teatel mängib siin rolli tõsiasi, et tema endine klubi Rio Ave omab endiselt poolt mehe reklaamiõigustest. Ehk Benfica on kohustatud 50 protsenti üleminekusummast brasiillastele maksma.

Ederson hoidis lõppenud hooajal oma värava puhtana 22 mängus. Oma pallivaldamise oskuste, õhuvõitluste ja kiire mõtlemise poolest on võrreldud Manuel Neueriga. Suurepärase platsinägemisega on ta tihti algatanud tulemuslikke kiirrünnakuid, nagu võis möödunud kuul näha ühes 5:0 võiduga lõppenud liigamängus.

Ederson hakkab City esikinda koha nimel heitlema tšiillase Claudio Bravoga, kelle esitused hooaja keskel üles-alla hüppasid. Viimase hooaja varuväravavahil Willy Caballerol lasi City lepingut pikendamata minna, Itaalia klubis Torino laenul olnud Joe Hart pannakse ilmselt suvel müügilehele.

Ederson on järjekordne näide peatreener Pep Guardiola püüdlustest City koosseisu noorte talentidega täita. Eelmisel hooajal soetas endine Barcelona ja Bayerni loots sellised tulevikulootused nagu Leroy Sane, John Stones'i ja Gabriel Jesuse. Käesoleva üleminekuakna jooksul on käed löödud ka 22-aastase endise Monaco poolkaitsja Bernardo Silvaga.