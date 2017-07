Chicharito hakkab taas mängima Inglismaa kõrgliigas

Javier Hernandez ehk Chicharito lahkub Leverkuseni Bayerist ja liitub Inglismaa kõrgliigaklubi West Ham Unitediga.

Saksamaa ajalehe Bild andmetel on 29-aastane Mehhiko vutikoondise ründeäss Ida-Londoni klubiga juba käed löönud. Lahtine on veel vaid üleminekusumma, sest West Ham on pakkunud Hernandezi eest 14,1 miljonit naela, kuid Bayer tahab mehhiklase eest teenida 17,6 miljonit. Arvatavasti ei tekita aga Slaven Bilici juhendatavale West Hamile kolme lisamiljoni maksmine mingeid probleeme.

Endise Manchester Unitedi ründaja leping Bayeriga oleks läbi saanud algava hooajaga. Hernandezi arvele jäi Bundesligas 78 mänguga kokku 39 väravat.

Unitedi koosseisus kahel korral Inglismaa meistriks tulnud Hernandez lõi toona Premier League`is 158 mängu jooksul kokku 59 väravat.